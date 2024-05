Voitures électriques: la France vise 800.000 ventes dès 2027

"Les défis sont considérables. Du côté de l’industrie, la question n’est plus de savoir si on y va ou pas (...) On a besoin en contrepartie d’un soutien dans la durée", a souligné Marc Mortureux pour la Plateforme automobile, qui représente constructeurs et équipementiers.

Le gouvernement, la filière, mais aussi les régions et des syndicats doivent signer lundi matin ce plan stratégique 2023-2027, dont une version a été publiée dimanche.

Le contrat de filière mentionne également un objectif ambitieux concernant les camionnettes, qui commencent tout juste leur transition.