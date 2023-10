Wall Street en hausse, tirée par les banques

Après les premiers échanges, l'indice Dow Jones avançait de 0,75%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 0,19% et le S&P 500 de 0,53%.

La Bourse de New York évoluait en territoire positif vendredi, tirée par de multiples annonces de résultats trimestriels favorables pour les banques.

Le Dow Jones avait cédé 0,51% à 33.631,14 points, le Nasdaq avait perdu 0,63% à 13.574,22 points et le S&P 500 avait reculé de 0,62% à 4.369,61 points.

Jeudi, Wall Street avait interrompu une série de quatre séances dans le vert après la parution d'une inflation aux Etats-Unis (indice CPI) un peu plus forte que prévu sur un an, en septembre, à 3,7%.

Vendredi, JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup et Blackrock ont dévoilé leurs résultats trimestriels. Ces chiffres seront scrutés pour apprécier si les banques sont préparées à subir des taux d'intérêt plus hauts plus longtemps.

La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé un bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre et affirmé s'attendre à ce que l'inflation reste à un niveau élevé pendant un certain temps. La plus grande banque américaine en termes d'actifs a dégagé un bénéfice de 13,15 milliards de dollars (+35%). Le titre de JPMorgan gagnait 4,40% à 13h40 GMT.

Le groupe Wells Fargo, quatrième banque du pays, a lui aussi battu les prévisions des analystes affichant un bénéfice supérieur aux attentes et relevant ses prévisions annuelles de revenus issus des paiements d'intérêts. Le titre avançait de presque 4%.