Wall Street en ordre dispersé, prudence avant une semaine chargée

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones progressait de 0,45%, l'indice Nasdaq cédait 0,16% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,23%.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé lundi peu après l'ouverture, au début d'une semaine décisive qui s'annonce chargée en résultats d'entreprise ainsi qu'en annonces de banques centrales.

Le Dow Jones reste sur dix séances positives consécutives, une première depuis près de six ans. Le record absolu, soit 14, remonte au printemps 1897.

"C'est une semaine extrêmement importante avec les réunions de banques centrales, dont la Fed (Réserve fédérale) et des résultats majeurs, notamment Microsoft et Meta", a souligné Quincy Krosby, de LPL Financial.

Microsoft et Alphabet publieront leurs résultats mardi après Bourse et Meta, mercredi.