Le petit Emile a disparu depuis 16 jours: où en est l'enquête?

Le hameau du Haut-Vernet vit un huis clos. Plus moyen d'accéder sauf pour ses 25 habitants. L'atmosphère est pesante. "Tout le monde finit par soupçonner tout le monde", confiait une résidente. Un couple a été interrogé jeudi dernier. Le mari a été entendu pendant trois heures et son épouse durant deux heures. L'homme est l'un des derniers habitants à avoir vu le petit Émile jouer dans le hameau. Le couple n'était pas présent lors de la disparition du petit garçon. "Pourquoi étiez-vous parti ? Où étiez-vous ? Qu'avez-vous fait trois jours avant ?", ont demandé les enquêteurs qui tentent de démêler le vrai du faux.

Les rumeurs courent. Elles convergent vers un jeune agriculteur. Il a l'habitude de conduire son tracteur à grande vitesse dans le village. Interrogé à plusieurs reprises, le jeune homme a pu prouver qu'il n'était pas présent au moment de la disparition. Les fouilles n'ont rien donné. 97 hectares de champs et de bois ont été ratissés. Du jamais vu dans une enquête. "Ça a été ratissé en long et en large. Et on repasse plusieurs fois sur le même passage", raconte un témoin. Aucun des trois chiens renifleurs n'a réagi.