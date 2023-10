La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé, mercredi, peu enthousiasmée par les résultats de sociétés et inquiète de voir l'économie continuer d'afficher une santé insolente, qui pourrait inciter la banque centrale américaine (Fed) à plus de fermeté.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,26%, l'indice Nasdaq cédait 0,76% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,45%.