Wall Street termine en baisse, prises de bénéfices sur un marché sans entrain

Le Dow Jones a perdu 0,57%, l'indice Nasdaq a lâché 1,06% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,70%.

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, dans un marché sans entrain, marqué par des prises de bénéfice en l'absence de nouveaux indicateurs économiques majeurs, avec en toile de fond le spectre de l'inflation.

"Il y a une sorte de malaise aujourd'hui", a réagi Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Aux inquiétudes liées à la remontée des taux et au coup de chaud du pétrole, mardi, est venu s'ajouter le sentiment que "la Chine ne stimule pas autant son économie que l'espérait le marché", a ajouté l'analyste, s'appuyant sur des mesures ciblées et non un grand plan de relance, comme cela a pu être le cas par le passé.

Toujours concernant la Chine, "le fait qu'ils s'en prennent à Apple a pesé sur le marché, parce que c'est la plus grosse capitalisation".