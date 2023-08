"20 minutes pour rassembler nos affaires": le feu gagne toujours plus en intensité à Tenerife, 5 nouveaux villages évacués

8.400 hectares partis en fumée. Les services de secours travaillent d'arrache-pied pour tenter de maîtriser l'incendie le plus compliqué qu'a connu Tenerife depuis 40 ans. La bonne nouvelle de ce week-end: les pompiers sont parvenus à protéger les maisons de l'incendie. Mais la situation reste difficile, les vents violents attirent la fumée à l'intérieur des habitations. Cinq nouveaux villages ont dû être évacués.

"Mon village a été totalement évacué. Il y a un sentiment de peur général. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il va nous arriver? Nos maisons, nos affaires…", s'inquiète une habitante du village de Pinolere. Le feu est toujours plus intense. Au total, une centaine de personnes ont trouvé refuge dans des maisons communales ou encore des gymnases ce dimanche. C'est le cas de cette dame qui témoigne: "On a dû s'enfuir avec nos affaires, la police nous a donné 20 minutes pour rassembler ce qui était important et puis ils nous amenés ici. Nos maisons étaient remplies de fumée à cause des feux. On attend de voir si ça s'estompe pour voir si nous pouvons revenir chez nous."