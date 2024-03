Action pour une Europe "ouverte, juste et durable" à Bruxelles en marge du sommet européen

Une arche de quatre mètres de haut arborant les 12 étoiles du drapeau européen est venue se hisser jeudi aux abords du rond-point Schuman, dans le cadre d'une action organisée par le CNCD-11.11.11 en marge d'un sommet européen tenu dans la capitale. Les manifestants entendaient rappeler aux 27 l'urgence de bâtir une Europe "ouverte, juste et durable", a fortiori face à la "montée des discours nationalistes et conservateurs".

Dès 17h00, une cinquantaine de personnes se sont réunies rue Archimède, à deux pas du Conseil européen. "Dumping social et environnemental", "autoritarisme", "discrimination", étaient certains mots qu'on pouvait lire sur les étoiles noires accrochées à la structure montée pour l'occasion.

Au cours de la mobilisation, les manifestants sont venus remplacer ces dernières par des étoiles dorées sur lesquelles étaient inscrites les valeurs et actions indispensables à une Europe "juste" - à savoir une justice climatique et fiscale, le respect des droits humains, ou encore la mise en place de normes sociales et environnementales.