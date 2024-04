À trois mois des JO de Paris, la qualité de l'eau dans la Seine inquiète: "Je pense que ça va être un peu le désastre"

C'est une première dans l'histoire des Jeux olympiques : cette année, la cérémonie d'ouverture ne se fera pas dans un stade, mais à ciel ouvert le long de la Seine. "On va organiser un défilé des athlètes en plein centre-ville sur la Seine. Une arrivée des 10 500 athlètes qui viendront de 206 pays", s'enthousiasme le patron du comité d'organisation des JO de Paris 2024, Tony Estanguet. À noter que certaines épreuves aquatiques auront même lieu dans le fleuve. Mais à trois mois de l'échéance, certains s'inquiètent de la qualité de la Seine.

Les Jeux olympiques de Paris démarrent dans trois mois, le 26 juillet, et les organisateurs ont toujours l'ambition de proposer certaines épreuves nautiques et aquatiques dans la Seine. Mais les analyses de l'eau du fleuve réservent encore quelques surprises.

"Depuis septembre 2023, on a effectué 14 prélèvements, dont 12 qui se trouvent au-dessus du seuil recommandé par le site du ministère de la Santé", précise Lucie Segalas, cheffe de projet sport et environnement Surfrider Foundation Europe.

Dans ces prélèvements, l'Escherichia coli et l'Entérocoque, deux types de bactéries qui peuvent causer des otites, des conjonctivites et des gastroentérites. Face à ces résultats inquiétants, les autorités s'activent. Première étape, finaliser le projet d'un bassin de stockage colossal.

Sa capacité de 50 000 m3 doit permettre de diminuer les déversements d'eau des égouts dans la Seine. Samuel Colin-Canivez, responsable des grands travaux du réseau d'assainissement parisien, précise : "La Seine n'est clairement plus une poubelle et son état écologique et sanitaire s'améliore de jour en jour".