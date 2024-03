Alessandro Michele, ex de Gucci, dessinera les collections Valentino

Fondée à Rome en 1960 par Valentino Garavani, la société Valentino est une maison de luxe italienne reconnue à l’échelle internationale, avec un réseau de 211 magasins dans plus de 25 pays.

En juillet 2023, le groupe de luxe Kering avait annoncé l'acquisition d'une participation de 30% dans Valentino, avec une option pour acquérir 100% de la maison de couture italienne d'ici 2028.

"Je me réjouis qu'Alessandro soit nommé à la direction créative de Valentino et je suis convaincu que grâce à sa créativité, à sa culture et à ses multiples talents, il saura interpréter brillamment l'héritage unique de cette magnifique maison et le faire rayonner", s'est réjoui le PDG de Kering, François-Henri Pinault, dans un communiqué.