Allemagne : trois morts et des blessés dans une attaque au couteau, l'auteur court toujours

"Les victimes et les témoins sont actuellement interrogés", a déclaré la police de la ville voisine de Düsseldorf dans un communiqué diffusé tôt samedi. "La police est actuellement à la recherche de l'auteur".

La traque continue samedi en Allemagne pour interpeller l'auteur d'une attaque au couteau qui a fait trois morts et cinq blessés graves la veille au soir pendant une fête communale à Solingen, dans l'ouest du pays.

Sur le réseau social X, les enquêteurs ont appelé la population à lui fournir tout renseignement, y compris des photos et des vidéos, permettant d'aboutir à l'arrestation du suspect en fuite.

Après l'attaque, commise lors des festivités du 650e anniversaire de cette ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les lieux ont été "largement bouclés", selon la police de Düsseldorf.

Les nombreux policiers présents dans la nuit de vendredi à samedi étaient assistés d'agents des forces spéciales, a constaté une photographe de l'AFP selon laquelle un hélicoptère participait également aux opérations.

"Ce soir, nous sommes tous en état de choc, d'horreur et de grande tristesse à Solingen. Nous voulions tous célébrer ensemble l'anniversaire de notre ville et nous avons maintenant des morts et des blessés à déplorer", a écrit le maire, Tim-Oliver Kurzbach, sur le site internet de cette commune du bassin de la Ruhr.