Une attaque au couteau fait trois morts et quatre blessés graves en Allemagne: une "importante opération" en cours pour retrouver le suspect

Trois personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées lors d'une attaque au couteau vendredi soir à Solingen, en Allemagne, déclenchant une vaste opération de police pour retrouver le suspect en fuite.

"Les victimes et les témoins sont actuellement interrogés", a déclaré la police de la ville voisine de Düsseldorf dans un communiqué diffusé tôt samedi. "La police est actuellement à la recherche de l'auteur".

La traque continue samedi en Allemagne pour interpeller l'auteur d'une attaque au couteau qui a fait trois morts et quatre blessés graves la veille au soir pendant une fête communale à Solingen, dans l'ouest du pays.

La police allemande a appelé, sur le réseau social X, la population à lui fournir tout renseignement, y compris des photos et des vidéos, permettant d'aboutir à l'arrestation du suspect qui a pris la fuite.

Les nombreux policiers présents dans la nuit de vendredi à samedi étaient assistés d'agents des forces spéciales, a constaté une photographe selon laquelle un hélicoptère participait également aux opérations.

"Ce soir, nous sommes tous en état de choc, d'horreur et de grande tristesse à Solingen. Nous voulions tous célébrer ensemble l'anniversaire de notre ville et nous avons maintenant des morts et des blessés à déplorer", a écrit sur le site internet de cette commune du bassin de la Ruhr son maire, Tim-Oliver Kurzbach.

Solingen, commune de plus de 150.000 habitants, est située non loin de Düsseldorf et au nord de Cologne.

"Cela me déchire le coeur qu'un attentat ait eu lieu dans notre ville. J'ai les larmes aux yeux en pensant à ceux que nous avons perdus. Je prie pour tous ceux qui luttent encore pour leur vie", ajoute le maire.