Arrestation en Ukraine du chef d'un célèbre gang de pirates informatiques

Les polices d'Ukraine, de France, d'Allemagne, de Norvège et des États-Unis ont uni leurs forces pour arrêter le chef d'un gang de pirates informatiques opérant depuis l'Ukraine, à l'origine de cyberattaques visant à soutirer des centaines de millions d'euros à leurs victimes, a annoncé Europol mardi.

Des forces de l'ordre ont conduit des opérations dans 30 propriétés dans l'ouest et le centre de l'Ukraine, notamment à Kiev et Tcherkassy, sur le fleuve Dniepr, ainsi qu'à Vinnytsia et à Rivné mardi soir, a indiqué Europol, dont le siège est à La Haye.