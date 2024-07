JO-2024: l'eau de la Seine possiblement polluée pour les entraînements du triathlon, voici pourquoi

Les fortes pluies tombées depuis vendredi sur Paris sont "susceptibles" de dégrader la qualité de l'eau de la Seine dans les trois jours qui viennent où sont prévus des entraînements de triathlon, ont prévenu les organisateurs samedi qui restent "confiants" pour l'épreuve mardi. Les épreuves de triathlon se déroulent les 30 et 31 juillet.

Avant la compétition, deux séances d'entraînement dimanche et lundi sont prévues. "Selon les niveaux actuels de qualité de l'eau et les conditions attendues pour les prochaines 24 heures, il est possible d'annuler la familiarisation (entraînement des athlètes) prévue le dimanche 28 juillet à 8 heures", a fait savoir le comité d'organisation, qui prendra la décision dans la nuit de samedi à dimanche pour ce qui est du premier entraînement.

À lire aussi JO 2024: les Red Lions débutent la défense de leur titre par une victoire sérieuse face à l'Irlande



"Nous sommes néanmoins confiants dans notre capacité à organiser les épreuves comme prévues à partir du 30 juillet", ont-ils assuré, compte tenu des prévisions météo à 48 heures, qui pronostiquent du soleil.