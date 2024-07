Au moins huit personnes, dont des enfants, poignardées près de Liverpool: ce que l'on sait

Des agents armés "ont arrêté un homme et saisi un couteau", a-t-elle ajouté. Aucun élément n'a été donné en l'état sur les possibles motivations de l'agresseur.

Un peu avant midi (11H00 GMT), la police a été appelée dans une propriété de cette cité balnéaire située à une vingtaine de kilomères au nord de Liverpool, après avoir été alertée sur une possible agression à l'arme blanche, selon un communiqué de la police locale du Merseyside.



Les services de secours du nord-ouest (North West Ambulance Service) ont indiqué être intervenu "sur un incident majeur", et avoir traité à ce stade "huit patients avec des blessures à l'arme blanche" qui ont été transportés dans plusieurs hôpitaux, dont un pour enfants.

Colin Parry, qui tient un commerce dans la rue où s'est produite l'attaque, a affirmé à l'agence PA avoir assisté à une scène "digne d'un film d'horreur".

La police boucle ce lundi après-midi la zone de l'attaque.



"Des mères arrivent maintenant et hurlent". "Une telle chose de produit en Amérique, pas dans notre Southport ensoleillé", a-t-il ajouté.

Réagissant sur X, le Premier ministre Keir Starmer a évoqué un événement "horrible et profondément choquant", assurant rester informé de l'évolution de la situation.



La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a salué la "réponse rapide et courageuse" de la police et des secours face à ce "terrible incident".

"Toutes nos pensées vont vers les familles et les proches de ceux touchés", a-t-elle affirmé, s'exprimant à la Chambre des Communes.