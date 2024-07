L'Italie gèle 41 millions d'euros d'actifs appartenant à un Russe poursuivi en Ukraine

L'homme d'affaires, dont le nom n'a pas été précisé, fait l'objet d'une enquête "pour les délits, commis en Ukraine, de corruption de fonctionnaires publics, fraude aux dépens d'une société publique ukrainienne opérant dans le secteur de la commercialisation de produits agricoles, pour un montant de plus de 60 millions de dollars US (environ 55 millions d'euros, ndlr) et de blanchiment", indique le parquet de Florence dans un communiqué.

La décision de mettre ces biens sous séquestre fait suite à une requête du parquet de Kiev, spécialisé dans la lutte contre la corruption, demandant "une assistance judiciaire internationale", selon la même source.