Biden demande au Congrès 13 milliards de dollars supplémentaires d'aide militaire

L'administration Biden a également requis une aide financière supplémentaire de 8,5 milliards de dollars pour une assistance économique, humanitaire et sécuritaire, destinée à l'Ukraine mais aussi aux autres pays touchés par le conflit, précise cette lettre, adressée au président républicain de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy.

"L'administration demande un financement supplémentaire d'aide sécuritaire, économique et humanitaire qui soutiendrait l'Ukraine, ainsi que les pays et les populations vulnérables du monde entier touchés par l'invasion brutale et non provoquée de l'Ukraine par la Russie", souligne Shalanda Young.