Une pierre traverse le parebrise d'un autocar belge en France: pourquoi la piste criminelle est privilégiée

Le chauffeur, Glenn Meuris, ramenait 49 vacanciers flamands de Salou, en Espagne, quand il a entendu un violent choc. "J’ai heureusement pu me garer rapidement. Les gens criaient à l’étage et je suis vite allé voir ce qui se passait. J’ai immédiatement constaté un trou dans le pare-brise. Une pierre avait traversé la vitre pour se retrouver sept rangées plus loin", explique-t-il à nos confrères de Het Laatste Nieuws. "La pierre a volé à l'arrière jusqu'à la septième rangée", explique à l'AFP le chauffeur.

La pierre a en effet atterri juste à côté d'un passager endormi. Par miracle, personne n'a été blessé. Seulement quelques éclats de verre sur les personnes assises à la première rangée. "Et si cette pierre m'avait touché ? Un bus avec 51 personnes à bord aurait été incontrôlable", s'est indigné Glenn Meuris.

La marque de l'impact dans la vitre du bus. ©VTM

Cet accident survient quelques jours après l'accident survenu sur l'E42 la semaine dernière avec une taque d'égout jetée depuis un pont à Héron et causant la mort d'un chauffeur de camion roumain. "On en avait parlé avec mon collègue...", se souvient-il.