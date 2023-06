"Ce qui n'aurait jamais dû arriver s'est produit aujourd'hui": une femme poursuivie en justice pour avoir avorté à Malte

L'ONG dit avoir aidé juridiquement cette femme, restée sous le couvert de l'anonymat et qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, sans plus de précision. Bien qu'elle ait été traitée avec dignité et respect, "cela n'aurait jamais dû arriver", a regretté l'ONG.

Le Dr Natalie Psaila, membre du groupe Doctors for Choice Malta, a précisé à l'AFP que cette femme avait demandé l'aide de leurs services pour trouver un avocat.

"Une femme ne devrait jamais être poursuivie pour avoir interrompu sa grossesse. Décriminalisez l'avortement immédiatement!", a appelé Doctors for Choice Malta dans un message publié sur Facebook.