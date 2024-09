Dans le sillage de la tempête Boris, un paysage de désolation

Des pluies incessantes, gonflant les cours d'eaux et rivières, secouent depuis vendredi la région, qui déplore au moins onze morts et des milliers d'habitants évacués, parfois par hélicoptères, certains s'étant réfugiés sur les toits de leur maison ou de leur voiture.

L'Europe centrale et orientale compte les morts lundi après le passage de la dévastatrice tempête Boris, qui a fait des milliers de sinistrés et d'immenses dégâts encore difficiles à estimer.

Après six décès recensés en Roumanie ce week-end, un en Pologne et un en Autriche, le pays alpin a annoncé deux nouveaux morts, des hommes âgés de 70 et 80 ans.

Côté tchèque, la police a confirmé à la radio publique le décès "d'une personne qui s'est noyée dans la rivière Krasovka près de Bruntal (nord-est)", ainsi que la disparition de "sept personnes".

Partout des états de catastrophe naturelle ont été déclarés, des centaines de milliers de foyers se retrouvent sans électricité ou sans eau, les routes sont coupées et les transports ferroviaires interrompus.