L'Allemagne à la recherche de matières premières en Asie centrale

"Nous voulons utiliser et développer ensemble les possibilités dans le secteur des matières premières", a indiqué le chancelier Scholz, cité par son cabinet, un intérêt déjà exprimé ces derniers mois notamment par la France ou le Royaume-Uni.

Fortement dépendante de la Russie pour son approvisionnement énergétique, l'Allemagne recherche des alternatives depuis l'invasion russe de l'Ukraine et se fournit déjà en pétrole auprès du Kazakhstan.

"La participation d'entreprises allemandes au développement de gisements de minéraux critiques, à leur transformation (...) et leur exportation vers l’Allemagne et des pays tiers fait partie des domaines prioritaires du partenariat mutuellement avantageux entre l'Ouzbékistan et l'Allemagne", a renchéri l'administration présidentielle ouzbèke.

D'après la même source, cette coopération industrielle concerne aussi notamment "les domaines de l'industrie chimique et de l'énergie verte".