Tempête Boris: victimes de la montée des eaux, deux Autrichiens sont retrouvés morts dans leur maison

Partager:

L'Europe centrale et orientale compte les morts lundi après le passage de la dévastatrice tempête Boris, qui a fait des milliers de sinistrés et d'immenses dégâts encore difficiles à estimer.



Des pluies incessantes, gonflant les cours d'eaux et rivières, secouent depuis vendredi la région, qui déplore au moins onze morts et des milliers d'habitants évacués, parfois par hélicoptères, certains s'étant réfugiés sur les toits de leur maison ou de leur voiture. Après six décès recensés en Roumanie ce week-end, un en Pologne et un en Autriche, le pays alpin a annoncé deux nouveaux morts, des hommes âgés de 70 et 80 ans. Les hommes ont été victimes de la montée des eaux dans leur maison respective. Côté tchèque, la police a confirmé à la radio publique le décès "d'une personne qui s'est noyée dans la rivière Krasovka près de Bruntal (nord-est)", ainsi que la disparition de "sept personnes".

4 morts en Pologne lundi En Pologne, quatre personnes ont été retrouvées mortes dans les régions traversées par la tempête Boris qui a également touché d'autres pays de l'Europe centrale, a déclaré lundi la police. "Nous avons quatre décès sur les terrains touchés par la catastrophe", a déclaréKatarzyna Nowak, porte-parole de la police polonaise, indiquant cependant que les causes exactes des décès devaient encore être précisées. Partout des états de catastrophe naturelle ont été déclarés, des centaines de milliers de foyers se retrouvent sans électricité ou sans eau, les routes sont coupées et les transports ferroviaires interrompus. Si la situation météorologique semble s'améliorer en plusieurs endroits, les sols restent saturés et les rivières sortent de leur lit.

Dans certaines villes comme la commune polonaise Klodzko, l'eau commence à baisser, faisant apparaître la destruction et désolation: rues jonchées de débris, vitres brisées, lampadaires cassés. A une heure de route de là, la ville de Glucholazy, à la frontière polono-tchèque, a été submergée et de nombreux habitants ont trouvé refuge dans une école, comme Joanna Polacasz, d'abord réticente à quitter sa maison. "La police est venue une première fois vendredi mais nous sommes restés chez nous car nous étions persuadés qu'il n'arriverait rien", a-t-elle raconté. Le lendemain, elle a dû se résoudre à plier bagage face à la montrée des eaux. "Cette inondation est la pire jamais connue à Glucholazy. Nous essayons de parler aux gens, de les soutenir, de leur proposer un thé et surtout de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls", explique Paulina Grzesiowska-Nowak, secouriste de la Croix-Rouge, qui accueille les sinistrés. Situation "critique" Plus au sud, en Autriche, où un pompier est mort dimanche en intervention, la situation "reste critique, dramatique", a prévenu lors d'une conférence de presse Johanna Mikl-Leitner, gouverneure de la région de Basse-Autriche. "Ce n'est pas fini", a-t-elle dit, appelant à la prudence et à "la responsabilité". Douze digues ont rompu, 13 communes sont encore coupées du monde et environ 2.000 hommes sont mobilisés pour sauver ceux qui sont menacés.