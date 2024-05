Des activistes tentent de s'introduire dans l'usine Tesla près de Berlin

Cette dernière action a débuté plus tôt dans la semaine. D'après la police allemande, les activistes ne sont pas encore parvenus à accéder au site de Tesla. Ils auraient toutefois réussi à franchir quelques barrages routiers et des feux d'artifice ont été tirés.

Les plans de l'expansion de l'usine sont sources de tension depuis déjà un certain temps. Il y a plusieurs mois, un incendie a par exemple été déclenché sur un pylône électrique situé à proximité. Cette action a été revendiquée par un groupe d'action d'extrême-gauche. Par conséquent, l'usine et les habitations des environs de Grünheide se sont retrouvées sans électricité. L'usine n'était plus opérationnelle pendant un certain temps après l'incendie.

Les activistes occupent également depuis la fin du mois de février une forêt à proximité. Ils s'y installent dans des cabanes pour empêcher l'abattage de la forêt. Les autorités ont entamé une action en justice afin de retirer les cabanes et d'expulser les manifestants de la zone boisée.