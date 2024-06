Plusieurs centaines de milliers de manifestants défilent dans toute la France contre l'extrême droite

Partager:

Des dizaines de milliers d'opposants à l'extrême droite défilent samedi dans toute la France à l'appel de syndicats, d'associations et du Nouveau Front populaire, l'union des partis de gauche ébranlée par des accusations de "purge" au sein de LFI.

De Bayonne à Nice, à Vannes, à Reims ou au Puy-en-Velay, la France anti-RN se mobilise contre la perspective d'une victoire de l'extrême droite aux législatives avec à la clef l'hypothèse d'une entrée du patron du Rassemblement national Jordan Bardella à Matignon. Ils sont plus de 210.000 dans tout le pays selon les autorités et 640.000 selon la CGT. La police parle de 142.200 manifestants en province et 75.000 à Paris. La CGT en dénombre 250.000 dans la capitale.

Quatre personnes ont été interpellées "à ce stade", a précisé la préfecture de police. "Je pensais que je n'allais jamais voir l'extrême droite arriver au pouvoir et maintenant ça peut arriver", craint Florence David, 60 ans, formatrice qui défile à Paris. "La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un coup politique qui n'est pas de tout responsable et qui est très politicien, et une partie des gens en France n'est pas du tout d'accord, d'où l'importance de venir s'unir et montrer qu'on est ensemble et que c'est pas du tout une fatalité que le RN devienne la première force gouvernementale", souligne Charlotte Regnier, travailleuse sociale, 29 ans, à Marseille.

Dans la capitale, des milliers de manifestants - jeunes, familles avec enfants, retraités - ont commencé à battre le pavé après 14H00, dans une ambiance bon enfant, au cri de "la jeunesse emmerde le Front national". "Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers", lance un manifestant. "La situation est grave, il faut s'engager", explique Gauvin Chêne, un étudiant de 20 ans. "Je suis là pour défendre les droits des femmes, l'égalité entre les peuples, l'écologie aussi", raconte Marie Chandel, 58 ans, employée dans l'Education nationale. À lire aussi France: le "Nouveau Front populaire" annonce avoir "scellé" un "programme de gouvernement" Sophie Binet, patronne de la CGT, espère, elle, "un raz de marée populaire".