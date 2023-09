Des milliers de migrants débarquent à Lampedusa: voici comment l'Europe prévoit de répartir le flux migratoire

En 2019 déjà, Ursula von der Leyen avait promis d'"abolir" le règlement de Dublin, jugé obsolète et de le "remplacer par un nouveau système européen de gouvernance de la migration". Les discussions autour du nouveau pacte sont toujours en cours. L'objectif premier: un examen plus rapide des procédures de demandes d'asile, 3 à 6 mois maximum.

En attendant leur réponse, les demandeurs d'asile seraient répartis sur tout le territoire européen et pas seulement en Italie et en Grèce. Et c'est là que ça coince. Difficile de convaincre les plus réticents, à savoir la Pologne et la Hongrie d'accueillir des migrants sur leur sol en proportion de leur population. Mais ce mécanisme européen de solidarité doit rester volontaire. On ne va pas tordre le bras à Varsovie ou à Budapest. Si ces nations refusent, elles paieront les nations voisines qui prendraient en charge la quote-part de migrants. Concrètement, ces pays devraient verser 20.000 euros par demandeur d'asile refoulé. On travaille à ce texte à la Commission mais aussi au Parlement européen avant de faire plancher les 27 chefs d'Etat et de gouvernement. Ce sera au sommet de Grenade début octobre et 15 jours plus tard au Conseil européen de Bruxelles.

Après l'État d'urgence déclenché par les autorités italiennes à Lampedusa, la présidente de la Commission européenne a lancé un appel à la solidarité, mais plusieurs pays, dont la Belgique, ont déjà refusé "parce que la Belgique fait déjà beaucoup plus que les autres", a indiqué le Premier ministre.