La présence de six États membres à l'investiture de Poutine n'inquiète pas l'UE

L'Union européenne n'est pas préoccupée par la présence mardi de représentants de six de ses États membres à l'investiture du président russe Vladimir Poutine, a assuré mercredi un porte-parole.

La France, la Hongrie, la Slovaquie, la Grèce, Malte et Chypre avaient tous les six envoyé un représentant diplomatique mardi à cette investiture, qui a signé le début du cinquième mandat de six ans de l'autocrate du Kremlin, à l'issue d'une élection jugée ni libre ni équitable par les Occidentaux.

Interrogé sur cette présence, Peter Stano, le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, a considéré qu'elle était la conséquence de politiques bilatérales souveraines des États membres.