Deux enfants tués et 11 blessés dans la "féroce attaque" d'une école de danse près de Liverpool: ce que l'on sait

Au moins onze personnes ont été blessées et deux enfants sont décédés lundi dans une attaque au couteau dans la ville de Southport (nord de l'Angleterre, près de Liverpool), ont annoncé les secours, tandis que la police a indiqué avoir arrêté un homme.

Un peu avant midi (11H00 GMT), la police a été appelée dans une propriété de cette cité balnéaire située à une vingtaine de kilomètres au nord de Liverpool, après avoir été alertée sur une possible agression à l'arme blanche, selon un communiqué de la police locale du Merseyside. Des agents armés "ont arrêté un homme et saisi un couteau", a-t-elle ajouté.

Aucun élément n'a été donné en l'état sur les possibles motivations de l'agresseur.

Les services de secours du nord-ouest (North West Ambulance Service) ont indiqué être intervenus "sur un incident majeur", et avoir traité à ce stade "huit patients avec des blessures à l'arme blanche" qui ont été transportés dans plusieurs hôpitaux, dont un pour enfants. On apprend ce lundi soir ce deux enfants ont perdu la vie. Onze personnes sont blessées. Parmi ces derniers, six enfants et deux adultes sont dans un état "critique", a précisé Serena Kennedy, la responsable de la police du Merseyside, lors d'une conférence de presse, précisant que la piste terroriste n'était pas privilégiée en l'état.

"Les enfants assistaient à un événement sur le thème de (la chanteuse américaine) Taylor Swift dans une école de danse quand l'assaillant, armé d'un couteau, est entré dans le bâtiment et a commencé à attaquer les enfants à l'intérieur", a détaillé la responsable de la police du Merseyside, Serena Kennedy, lors d'une conférence de presse en fin de journée.

Evoquant une "attaque féroce", elle a égrené le lourd bilan: deux enfants tués, neuf autres blessés dont six dans un état "critique" et deux adultes également blessés et dans un état grave, probablement en tentant de "protéger" les enfants. "Tous les blessés ont subi des coups de couteau", a-t-lle ajouté.

Un important dispositif de police est déployé sur place, et les habitants de cette rue résidentielle ont été appelés à rester chez eux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Selon les enquêteurs, les agressions ne sont pas liées au terrorisme et personne d'autre n'est recherché. L'auteur, âgé de 17 ans, est en ce moment entendu. Aucune information n'a filtré sur ses motivations. Habitants et politiques choqués

Un jeune homme qui n'a pas donné son nom a témoigné que sa mère et lui étaient choqués par ce qui s'était passé. "Ce n'est pas ce que vous vous attendez à voir à Southport", a-t-il déclaré à l'AFP.

Colin Parry, qui tient un commerce dans la rue où s'est produite l'attaque, a affirmé à l'agence PA avoir assisté à une scène "digne d'un film d'horreur", ajoutant avoir vu des mères de famille courir en hurlant vers le lieu de l'incident.