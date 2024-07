Grèce: Amnesty dénonce les "abus" contre les migrants au centre fermé de Samos

Amnesty International dénonce dans un rapport publié mardi "les arrestations arbitraires et illégales" des migrants au centre fermé de l'île grecque de Samos, et exhorte l'Union européenne à ne pas prendre ce dernier en modèle pour le Pacte migratoire récemment adopté.

La Grèce "doit abroger de toute urgence les règles juridiques privant systématiquement et illégalement de liberté les personnes qui demandent l'asile depuis le centre de Samos financé par l'Union européenne (UE)", écrit dans un communiqué Amnesty International.

"Cela a conduit à ce que des personnes soient hébergées dans des zones non résidentielles telles que des cuisines, des salles de classe et des conteneurs, dans des conditions inadaptées telles que des cuisines, des salles de classe et des conteneurs, dans des conditions inadaptées", déplore l'ONG.

"La Grèce est depuis longtemps un terrain d'essai pour des politiques migratoires de l'UE fondées sur l'exclusion (...). Les conclusions relatives à Samos montrent que ce modèle est punitif, coûteux et favorise les abus", dénonce Deprose Muchena, directeur général de l'Impact régional sur les droits humains à Amnesty International, cité dans le communiqué.

"Sous prétexte d'enregistrer et d'identifier les personnes, les autorités grecques arrêtent de facto tous les résidents du centre à leur arrivée, y compris les personnes en situation de vulnérabilité, ce qui est contraire à leurs droits. Tout cela se passe sur un site financé par l'UE censé être conforme aux normes européennes", poursuit M. Muchena.