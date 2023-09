Deux morts et sept blessés en Ukraine à la suite d'une attaque russe

Des frappes aériennes russes ont une nouvelle fois touché l'Ukraine lundi. L'armée ukrainienne a déclaré dimanche soir avoir repoussé 17 missiles de croisière et 18 drones kamikazes. Malgré cela, au moins deux personnes ont été tuées et sept blessées dans la région méridionale de Kherson, selon les autorités locales.

Les drones ont été lancés depuis l'est de la péninsule annexée de Crimée, dans la mer Noire, et depuis la côte occidentale russe de la mer d'Azov, a indiqué l'armée ukrainienne. Les missiles de croisière ont été tirés au-dessus du centre et de l'ouest de l'Ukraine.

"L'ennemi choisit différents angles d'attaque", le long desquels il n'existe pas toujours de systèmes de défense anti-aérienne, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Youri Ihnat, à la télévision ukrainienne.