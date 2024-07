Santorin ou "l'île Instagram" menacée par le surtourisme: 3.4 millions de visiteurs s'y sont rendus en 2023

A cause du tourisme de masse, certains endroits sont au bord de la saturation. C'est notamment le cas sur l'île de Santorin en Grêce, que certains appellent même "l'île Instagram". Elle est régulièrement prise d'assaut par les amateurs de selfies et autres photos. Alors le maire a dit stop. Explications.

Dans les Cyclades, cette île grecque est peut-être la plus belle: Santorin et ses falaises qui dominent la mer, ses plages paradisiaques, et son coucher de soleil. "J'ai toujours voulu venir ici, c'est mon rêve depuis l'école secondaire", dit une touriste.

Des paquebots de croisière et des rues bondées

Ces décors font tellement rêver que Santorin est devenue bondée, elle a même été rebaptisée "l'île Instagram". Elle est devenue victime de son succès: 15.500 citoyens y habitent, et l'an dernier, 3,4 millions de touristes s'y sont rendus. "C'est la folie, il y a beaucoup de monde", lance une autre touriste.