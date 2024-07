Elections historiques jeudi au Royaume-Uni

Partager:

Une page historique se tourne jeudi au Royaume-Uni, où les travaillistes de centre gauche devraient infliger une cuisante défaite aux conservateurs au pouvoir depuis 14 ans, à l'occasion d'élections législatives marquées par la poussée récente de la droite dure. Après des années difficiles au cours desquelles les Britanniques ont traversé Brexit, crise économique et sociale, Covid, scandales et instabilité politique - trois Premiers ministres conservateurs en 2022 et cinq depuis 2010 -, les électeurs n'aspirent qu'à une chose, le changement.

L'heure n'est ni à l'optimisme ni à l'espoir fou mais ils sont prêts à donner sa chance à Keir Starmer, un travailliste austère et peu connu de 61 ans, ancien avocat défenseur des droits humains puis procureur général, avant d'être élu député il y a neuf ans seulement. Il devrait devenir Premier ministre, ce poste revenant au chef du parti politique obtenant la majorité des sièges aux législatives. Keir Starmer n'est ni charismatique ni très populaire. Il est resté extrêmement prudent, voire flou, pendant la campagne, pour ne pas compromettre les 20 points d'avance de sa formation sur les conservateurs.

Son but ? Donner une image de sérieux et de fermeté, notamment fiscale et économique, après avoir recentré sans état d'âme son parti depuis le monumental échec de Jeremy Corbyn, positionné très à gauche en 2019. Ses promesses ? Limitées. Le parti travailliste n'a pas de "baguette magique", a-t-il d'ores et déjà prévenu. Mais cet homme d'origine modeste, fils d'un outilleur et d'une infirmière, parle d'intégrité, du sens du service en politique. "La première chose que je ferai (une fois à la tête du gouvernement) sera de changer la mentalité de la politique, qui doit être une politique au service" des gens, a-t-il déclaré mardi, rappelant les nombreux scandales ayant marqué toutes ces années de pouvoir conservateur.