Marine Le Pen dénonce un "coup d'état administratif" de Macron: l'espoir a-t-il changé de camp?

Les Français votent dimanche pour le deuxième tour des législatives, et il s'agira d'une élection sous très haute tension. L'épisode du jour, c'est le dernier Conseil des ministres actuels. Marine Le Pen, du Rassemblement national, craint un coup d'État administratif. Le président Macron en profiterait-il de ce Conseil des ministres pour nommer des personnes qui lui sont loyales à des postes en vue dans l'administration ?

"On savait que Marine Le Pen mentait, maintenant, on sait qu'elle manipule". Voilà ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres qui devrait être le dernier de l'équipe Attal, ce qui n'est pas encore tout à fait sûr.

Or, voilà, la porte-parole l'a confirmé, il n'y a pas eu plus de dix nominations ce matin au Conseil des ministres, ce qui est tout à fait normal, il y a des nominations toutes les semaines. Et même parfois, à la fin d'une année, comme au début juillet, il y a un grand nombre de nominations, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui.

Inquiétude dans le camp de Marine Le Pen

Mais on sent comme un début d'inquiétude du côté du camp de Marine Le Pen, car cette affaire de désistement va probablement priver le Rassemblement national de 30 à 40 députés, et donc l'éloigner de la possibilité d'avoir les 289 députés nécessaires pour avoir une majorité absolue.

Et puis, il y a d'autres petites histoires qui sont en train de sortir, comme une candidate qui aurait fait de la prison il y a quelques années, une autre qui s'est fait photographier quand elle était jeune avec une casquette nazie sur la tête. Bien sûr, elles ont été écartées, mais tout ça me fait un petit peu désordre.