"Elle arrive à un moment important": Alexander De Croo s'exprime pour le lancement de la Présidence belge du Conseil de l'Union européenne

Les rendez-vous officiels du premier ministre Alexander De Croo et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont enchainés ce vendredi pour l'ouverture de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne. Après l'inauguration de logo grandeur nature au Mont des Arts et la photo de famille entre la délégation belge et les commissaires européens, place à la conférence de presse.

"La coopération entre le gouvernement belge et le collège (européen, ndlr) est une coopération cruciale dans ce contexte. Notre présidence, elle, arrive à un moment important", a déclaré Alexander De Croo. "Plus que jamais, la population européenne se tourne vers l'Union européenne. Elle regarde l'Europe avec des tendances très claires, des attentes de protection, des attentes de renforcement de notre bien-être, de notre richesse et de préparer l'avenir commun", a-t-il poursuivi.