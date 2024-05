Attaque d'un fourgon pénitentiaire en France: le rappel des faits minute par minute

Les témoins de la scène en attestent, tout est allé très vite. Pour y voir plus clair, notre journaliste Sébastien Rosenfeld est revenu sur le déroulé des événements d'hier. "Précisons d'abord le lieu stratégique : ce point de péage à Incarville, en Normandie. On est à une trentaine de kilomètres de Rouen, de la prison de Rouen. Il est 10h57, c'est un passage obligé pour le fourgon pénitentiaire. Et il y a cette vidéo qui montre les trois étapes clés de l'attaque. La voiture bélier, la fusillade et l'évasion de Mohamed Amra".

Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, prenons de la hauteur avec cette reconstitution étape par étape. "La première, la voiture bélier percute violemment en sens inverse le fourgon, bloque la voiture d'escorte. Deux hommes en sortent et commencent à tirer. C'est le début de la fusillade. Ils sont rejoints par deux autres hommes qui arrivent par l'arrière et qui tirent aussi sur les agents pénitentiaires. Ces hommes sont lourdement armés. Ils sont également équipés. Ils sont cagoulés, ils ont un gilet pare-balles. Et selon les experts, leur arme serait notamment un fusil-mitrailleur extrêmement dangereux de fabrication suisse. L'attaque se poursuit. Ces hommes, aguerris, n'hésitent pas à tirer et à tuer. Ils tuent deux agents et en blessent trois autres. Cela fait à peine une minute et vingt secondes que l'opération a débuté".