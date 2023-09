En Europe, la route a attiré 66% d'investissements de plus que le rail, déplore Greenpeace

Les pays européens ont consacré entre 1995 et 2018 quelque 1.500 milliards d'euros aux infrastructures routières contre seulement 930 milliards au rail, selon une étude publiée mardi par l'ONG environnementale Greenpeace.

Dans 30 pays (UE, Norvège, Suisse et Royaume-Uni), la longueur cumulée du réseau autoroutier a progressé de 60% entre 1995 et 2020 pour passer de 51.500 à 82.500 kilomètres. Le réseau ferroviaire a lui perdu 6,5%, selon l'étude réalisée pour l'ONG par T3 Transportation et l'institut Wuppertal, un centre de recherche allemand.

La France, notamment, "a investi plus que deux fois plus dans les routes que dans le rail", selon l'étude: 278 milliards d'euros pour les routes contre 130 milliards pour le rail, trains urbains, métros et trams inclus. Un ratio quasi équivalent à l'Allemagne, avec 278 milliards contre 132 milliards d'euros.