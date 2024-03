Espagne: Puigdemont annonce sa candidature au scrutin de mai en Catalogne

L'indépendantiste Carles Puigdemont, en exil en Belgique depuis plus de six ans pour fuir la justice espagnole, a annoncé jeudi qu'il serait de nouveau candidat aux élections régionales du 12 mai en Catalogne.

"J'ai décidé de me présenter aux prochaines élections au Parlement catalan", a-t-il déclaré à une tribune qui portait la mention "President Carles Puigdemont". Derrière lui avaient été placés un drapeau européen et le drapeau catalan sang et or.

Ce sera la troisième fois que M. Puigdemont se présente aux élections régionales en Catalogne depuis son départ en exil, en 2017. Il n'a jamais pu occuper son siège en raison du mandat d'arrêt qui pèse sur lui depuis la tentative de sécession avortée de la Catalogne de 2017, qu'il avait menée en tant que président de la région, et qui lui avait valu un mandat d'arrêt de la justice espagnole qui est toujours en vigueur.

- Pas de date de retour -