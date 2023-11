Fin d'un Fort Chabrol de 34 heures en Allemagne: un homme armé s'était barricadé dans une maison

L'incident s'est produit dans le village de Milower Land, à environ 120 kilomètres à l'ouest de Berlin. La police a été contactée vendredi après-midi en raison d'une menace pour le bien-être d'un enfant qui se trouvait dans l'habitation avec sa mère et deux hommes armés.

Un homme armé s'est barricadé ce week-end dans une maison située dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, et a tiré des coups de feu. Le suspect a finalement été retrouvé mort dans l'habitation, a indiqué une porte-parole de la police. Aucune autre personne n'a été blessée.

La mère et l'enfant ont pu sortir dans la nuit, le premier suspect a été interpellé alors qu'il sortait du bâtiment encore armé et le deuxième s'est barricadé dans la maison. Pour des raisons encore inconnues, il a tiré plusieurs coups de feu dans la journée de samedi. Les services de sécurité ont tenté en vain de le contacter pendant plusieurs heures et ont finalement pris d'assaut la maison.

La police a saisi plusieurs armes sur les lieux, dont une grenade.