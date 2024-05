La fin d’une époque: cette célèbre émission française s’arrête après 59 ans d’existence

Partager:

"Le compte est bon" pour le plus ancien jeu télévisé de France: "Des chiffres et des lettres" va disparaître des grilles de France Télévisions à la rentrée, après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services.

C’est une page qui se tourne. Lancé en 1965, le programme "Des chiffres et des lettre" ne sera pas reconduit pour une nouvelle saison. "Des chiffres et des lettres", le rendez-vous quotidien des Français, réunissant des générations de téléspectateurs à l'heure du goûter depuis 1972, il n'était déjà plus diffusé que le week-end depuis la rentrée 2022. Mais cette programmation le samedi et le dimanche "n'a pas été couronnée de succès", a acté le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, dans une interview à la Tribune Dimanche. C'est un rendez-vous emblématique

"Après cinquante ans d'existence, c'est un rendez-vous emblématique", reconnaît-il. "C'est une décision difficile, mais nous avons fait le choix d'arrêter ce programme". Si arrêter des émissions fait "partie de la vie normale de toutes les chaînes", selon lui, la déprogrammation de "Des chiffres et des lettres" marque la fin d'une ère. D'abord appelée "Le mot le plus long" en 1965, l'émission devient rapidement culte sur Antenne 2. Après Patrice Laffont ou Laurent Cabrol, Laurent Romejko tient la barre de la plus vieille émission de PAF, après "Le jour du seigneur", depuis trente ans. Tout y est culte : l'épreuve de calcul mental, "le compte est bon", celle de vocabulaire avec son tirage alternatif de consonnes et de voyelles, la musique du générique ("Western Patrol") apparue dès 1972. Le principe n'a pas varié, même si les dernières années ont été plus agitées, marquées notamment par le départ de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, le M. Chiffres et la Mme Lettres du jeu, évincés mi-2022 et qui ont depuis attaqué France Télévisions aux prud'hommes.