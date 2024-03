Foisonnement de théories du complot après la photo retouchée de Kate

Est-elle en train de divorcer? De se remettre d'une opération de chirurgie esthétique? Ou est-elle même vivante? La photo qui avait pour ambition de rassurer le public sur l'état de santé de la princesse Kate, a eu l'effet inverse, nourrissant les spéculations les plus folles.

Dans un bref message publié sur les réseaux sociaux, Kate Middleton a dit s'être essayée "à l'édition" et être à l'origine des multiples retouches qui ont conduit au retrait de son portrait, tout sourire et entourée de ses trois enfants, par cinq des plus grandes agences de presse, dont l'AFP, qui l'avaient publié.

Ce fiasco a donné lieu à un nouveau flot de théories sur l'épouse de l'héritier de la couronne britannique, agrégées en ligne sous le nom "Katespiracy", pour Kate et "conspiracy".

Ces rumeurs, nourries par l'absence de la princesse qui n'a pas été vue en public depuis Noël et a subi une opération abdominale en janvier, avaient commencé bien avant la publication de la photo.