Envie de partir en Europe? Choisissez bien, voici les pays où les pickpockets sévissent le plus

Cela peut malheureusement arriver lors d'un voyage à l'étranger : perdre ses affaires à cause d'un pickpocket. Phénomène présent dans le monde entier, le site de comparaison d'assurances, Quotezone, a récemment publié un classement des villes européennes où les pickpockets sont les plus présents.

Et bonne nouvelle : la Belgique ne se trouve pas dans le top 10. Non, on retrouve principalement des pays avec un grand taux de tourisme. Et malheureusement, c'est l'Italie qui se situe en première position du classement, avec quelque 463 signalements de vol par million de visiteurs. Nos voisins français arrivent eux en seconde position, tandis que le podium est complété par un autre de nos voisins, les Pays-Bas.