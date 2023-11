Frontex annonce un déploiement de 50 fonctionnaires à la frontière finlandaise

L'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières Frontex a annoncé jeudi le déploiement prochain de 50 fonctionnaires à la frontière finlandaise, Helsinki accusant la Russie d'orchestrer une crise migratoire.

Frontex "prévoit de déployer 50 gardes-frontières et d'autres membres du personnel, ainsi que des équipements tels que des voitures de patrouille, afin de renforcer les activités de contrôle des frontières de la Finlande", a indiqué l'agence dans un communiqué ajoutant que le déploiement devrait commencer "dès la semaine prochaine".

La Finlande, qui a rejoint l'Otan en avril en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine, a demandé l'aide de l'agence européenne face à la hausse d'arrivées de migrants en situation irrégulière via la Russie. Le pays nordique accuse sa voisine d'instrumentaliser les personnes sans visa qui passent la frontière, principalement originaires du Proche-Orient et d'Afrique, en particulier d'Irak, de Somalie et du Yémen.