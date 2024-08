Gamescom: le plus grand salon du jeu vidéo ouvre ses portes au public

"Après la forte croissance de l'année dernière, nous prévoyons d'établir de nouveaux records à la Gamescom, avec encore plus d'exposants et une plus grande participation internationale”, a ainsi indiqué mi-juillet Tim Endres, son directeur.

Répartis sur une dizaine de halls immenses au sein du Koelnmesse, plus de 1.400 exposants - incluant aussi bien des studios et des éditeurs que des boutiques spécialisées - sont réunis sur plus de 230.000 m2.

C'est également la première édition du salon allemand depuis l'annonce en décembre de l'arrêt définitif de l'E3 de Los Angeles, son concurrent américain, qui n'a pas survécu à l'annulation de ses éditions durant la pandémie.

- Blockbusters -

Après une année 2023 riche en nouveautés, portée par des gros succès comme "Hogwarts Legacy" et "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", et dans l’attente du mastodonte "Grand Theft Auto VI" prévu l’an prochain, 2024 s’est montré jusqu’à présent beaucoup plus timorée en termes de titres marquants.

Mais la fin de l'année s'annonce plus enthousiasmante pour les joueurs, avec l'arrivée d'"Assassin's Creed Shadows" d'Ubisoft le 15 novembre et "Indiana Jones et le Cercle ancien" du studio Machinegames le 9 décembre.