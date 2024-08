Signé Giltay: comment Emmanuel Macron compte-t-il "atomiser" le Nouveau Front Populaire?

En France, c'est demain qu'Emmanuel Macron va commencer ses consultations pour la formation d'un gouvernement. Il va d'abord recevoir les représentants du nouveau Front populaire, mais cette alliance de gauche est en train de se fissurer. Les Socialistes, notamment, se démarquent de plus en plus des Insoumis. Qui sont les partisans de Jean-Luc Mélenchon ?

Ça s'appelle prendre ses rêves pour des réalités. Emmanuel Macron n'a pas du tout l'intention de la nommer. Au contraire, il va tout faire pour atomiser l'alliance des quatre partis qu'elle est censée représenter.

Dans ce scénario, il dispose d'une clef qui s'appelle le PS. De plus en plus de voix socialistes se sont élevées ces derniers jours pour contester les choix de la France Insoumise, qui a notamment proposé dimanche de destituer le président de la République.

Le PS est un parti de gouvernement qui a fourni depuis 1980 deux présidents et neuf Premiers ministres. Les Verts et les communistes ont eux aussi participé au gouvernement socialiste et détenu plusieurs portefeuilles. Les Insoumis, en revanche, n'ont pas cette expérience du pouvoir. Et Mélenchon lui même ne fut que ministre délégué à l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002.