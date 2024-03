Grève d'une agence de presse italienne convoitée par un député de la Ligue

Les journalistes de l'agence de presse italienne AGI, inquiets pour leur indépendance face à des rumeurs de vente à un groupe dirigé par le député de la Ligue d'extrême droite Antonio Angelucci, sont en grève jeudi et vendredi.

"Tous ces aspects seraient mis en grand risque dans le scénario envisagé d'une vente au groupe éditorial Angelucci. Cette possible vente mettrait en jeu la garantie de pluralisme de l'information dans ce pays", dénonce-t-elle. Les médias italiens évoquent un prix de vente d'une cinquantaine de millions d'euros.

L'agence fondée en 1950, qui emploie une soixantaine de journalistes, appartient depuis 1965 au géant de l'énergie Eni, qui "au fil des ans s'est toujours montré capable (...) de garantir l'indépendance et l'autonomie des journalistes", affirme l'assemblée de rédaction dans un communiqué.

La Fédération nationale de la Presse italienne a affiché sa solidarité avec les journalistes de l'AGI : "Pour rester indépendante et donc forte, l'information a besoin de ne pas être impliquée dans des conflits d'intérêt", a affirmé son secrétaire général Alessandra Costante, alors que le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti, qui contrôle Eni, est aussi membre de la Ligue.

Interrogé par l'AFP, Eni a reconnu avoir été reçue par une manifestation d'intérêt spontanée", suivie d'une "discussion préliminaire", même si "à ce jour aucune négociation n'est en cours". Sollicitées par l'AFP, les directions d'AGI et du groupe Angelucci se sont refusés à tout commentaire.

Parlementaire depuis 2008, Antonio Angelucci, 79 ans, qui a fait fortune dans le domaine de la santé et possède des cliniques et maisons de repos, est déjà propriétaire de trois quotidiens classés à droite : Il Giornale, Libero et Il Tempo.