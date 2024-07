Huit militants écologistes arrêtés après la suspension du trafic à l'aéroport de Francfort

Huit militants écologistes ont été arrêtés après leur intrusion jeudi sur le site de l'aéroport de Francfort, le plus fréquenté d'Allemagne, qui a entrainé la suspension temporaire des arrivées et des départs des vols.

Le trafic reste perturbé, précise l'aéroport sur son site internet, conseillant aux passagers de vérifier le statut de leurs vols.

L'intrusion a été revendiquée par les militants du groupe Letzte Generation (Dernière génération), important mouvement activiste en Allemagne, auteur de nombreuses opérations spectaculaires au nom de la défense du climat.

Parmi leurs méthodes les plus fréquentes et les plus controversées: le blocage d'axes routiers et de sites en se collant les mains sur l'asphalte.