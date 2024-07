Un Belge recherché par la police après la découverte d'un "énorme" laboratoire de drogues en Allemagne

Un énorme laboratoire d'ecstasy a été découvert en Allemagne. Le parquet allemand parle du plus grand laboratoire de drogue de ces 23 dernières années. Un Néerlandais de 56 ans a été interpellé, ainsi que deux Allemands de 57 et 59 ans. La police est encore à la recherche d'un suspect belge de 54 ans, ont précisé les douanes allemandes jeudi.

L'affaire a été révélée lorsque les douanes allemandes ont trouvé "une quantité inhabituellement importante" de matières premières pour l'ecstasy lors d'un contrôle frontalier en février. Le 11 mai, les enquêteurs ont perquisitionné un entrepôt à Hückelhoven, en Allemagne, à une quarantaine de kilomètres de Maaseik. Quelque 3.000 litres de produits chimiques y avaient été livrés quelques jours auparavant. À l'intérieur du bâtiment, la police a trouvé près de 200 kilos de MDMA, la matière première de l'ecstasy, ainsi qu'environ 4.700 litres de produits chimiques et quelque 130.000 euros en espèces. Une telle quantité de MDMA représente plus de 1,3 million de pilules d'ecstasy, d'une valeur de plus de 10,4 millions d'euros, ont indiqué les douanes allemandes.