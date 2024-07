Industrie, migrations, logement: von der Leyen cherche à convaincre les eurodéputés

Ursula von der Leyen s'est efforcée jeudi de convaincre les eurodéputés de lui accorder un second mandat à la tête de la Commission européenne, en développant une vaste feuille de route pour sécuriser une majorité allant potentiellement des Verts au parti de Giorgia Meloni.

Défenseure de longue date d'une "Commission géopolitique", elle a plaidé pour "une Europe forte" dans une "période de grande anxiété et d'incertitude" face aux "démagogues et les extrémistes détruisant notre mode de vie européen".

Elle promet un plan "industries propres" pour réduire les factures énergétiques et un "plan logement abordable" pour les ménages précaires, avec, pour la première fois, un commissaire dédié à la question.

Si elle se donne pour priorités de doper la compétitivité et renforcer massivement les investissements pour les industries critiques et la défense, elle entend aussi viser un objectif climatique ambitieux pour 2040 (baisse nette de 90% d'émissions).

Mme von der Leyen se veut un gage de stabilité face aux tensions du monde: contentieux commerciaux avec Pékin, retour possible de Donald Trump à la Maison blanche, guerres en Ukraine et au Proche-Orient... "Le bain de sang à Gaza doit cesser immédiatement", a-t-elle lancé, appelant "un cessez-le-feu immédiat et durable".

Après le feu vert des Vingt-Sept fin juin, Mme von der Leyen, 65 ans, doit désormais s'assurer le feu vert d'au moins 361 des 719 eurodéputés réunis à Strasbourg pour décrocher un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l'exécutif européen, où elle s'est imposée depuis 2019 à travers les crises.

Le Parti populaire européen (PPE, droite), dont elle est issue, reste la première force du Parlement (188 élus). Les sociaux-démocrates (S&D) occupent 136 sièges et les libéraux (Renew) 77. La grande coalition réunissant ces trois partis serait ainsi suffisante.