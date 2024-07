Une terrasse percutée par une voiture à Paris: un mort et 6 blessés, "L'acte pourrait être intentionnel" selon le parquet

Une voiture a percuté mercredi la terrasse d'un café du XXe arrondissement de Paris, faisant un mort et six blessés. "L'acte pourrait être intentionnel", indique le parquet.

L'acte d'un conducteur âgé de 24 ans qui a percuté mercredi soir la terrasse d'un café à Paris faisant un mort et six blessés "pourrait être intentionnel" au regard de "ses déclarations", a indiqué jeudi le parquet.

L'enquête a été requalifiée en assassinat et tentative d'assassinat et confiée à la Brigade criminelle.

"Les recherches autour de l'éventuelle présence d'un passager et s'agissant de la toxicologie du mis en cause, se poursuivent", a souligné jeudi le parquet de Paris.

Une personne est morte, selon une source policière et le parquet, et six ont été blessées, dont trois se trouvaient en urgence absolue et trois en urgence relative, ont précisé ces sources mercredi soir.

Une journaliste de l'AFP a constaté jeudi qu'il n'y avait plus de rubalise de la police devant Le Ramus, mais qu'un gros impact était toujours visible sur une des portes vitrées à l'entrée du bar.

Trois bouquets de roses ont été déposés au sol devant l'établissement.

"A toute vitesse"

Le serveur d'un café à 200 mètres était sur sa terrasse. Il a vu la voiture passer "à toute vitesse" et entendu un grand bruit. La voiture "a grillé le sens interdit et a foncé", a précisé ce serveur, qui travaille dans cette avenue depuis trois ans.

Il dit s'être approché et avoir vu les gens partir en courant et un corps. "C'est des collègues, c'est des voisins, je les connais quand même", a-t-il expliqué à l'AFP, les larmes aux yeux.

"C'est une rue tranquille, il ne se passe jamais rien", confie-t-il sous couvert d'anonymat, précisant que "très vite", les policiers sont arrivés.

Un couple d'une cinquantaine d'années se trouvait lui aussi en terrasse. "On sortait d'une inhumation, on s'est arrêté pour prendre un verre" et puis "la voiture est arrivée et elle a tapé derrière nous", a décrit l'homme. "Elle est entrée dans la vitrine avec les gens et tout!". Sur le moment, "on a juste entendu un grand bruit", a-t-il raconté.

Si la thèse de l'attentat était écartée mercredi soir par les enquêteurs, ce drame rappelle les attaques du 13 novembre 2015, dont certaines avaient visé des terrasses de l'est parisien.

Ces faits interviennent à neuf jours de l'ouverture des Jeux olympiques, pour lesquels quelque 35.000 policiers et gendarmes et 18.000 militaires français seront mobilisés en moyenne chaque jour.

A partir de jeudi, et jusqu'au 26 juillet, le périmètre de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) sera activé à Paris aux abords des quais de Seine, en vue de la cérémonie d'ouverture des JO-2024.

Quelque 326.000 spectateurs sont attendus le 26 juillet pour assister à la cérémonie, la première dans l'histoire des Jeux qui se déroulera hors d'une enceinte sportive.