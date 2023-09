Inondations et incendies en Grèce: face aux critiques, Mitsotakis promet des réformes

Sommé d'agir face aux critiques sur sa gestion jugée hasardeuse des incendies et des inondations qui ont frappé la Grèce cet été, le Premier ministre s'est engagé à augmenter les moyens alloués à la lutte contre les effets du changement climatique.

"En l'espace de deux semaines, le pays a connu le plus grand incendie et les plus grandes inondations de l'histoire" de la Grèce, a souligné Kyriakos Mitsotakis lors d'un discours de rentrée samedi soir à Thessalonique (nord).