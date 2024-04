Inondations majeures en Russie: le Kremlin juge la situation "très, très tendue"

Le Kremlin a jugé mercredi la situation "très, très tendue" dans plusieurs régions de l'Oural et de Sibérie occidentale touchées par des inondations record, et alors que le pic de crue n'est pas encore atteint.

"La situation est très, très tendue", a reconnu le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Les prévisions sont défavorables. L'eau continue de monter", a-t-il ajouté à la presse, précisant que Vladimir Poutine ne prévoyait toujours pas de se rendre dans les zones sinistrées. Après l'attentat contre le Crocus City Hall près de Moscou qui a coûté la vie à plus de 140 personnes, le maître du Kremlin n'était pas non plus allé sur les lieux.

Plus de 100.000 habitants ont été évacués ces derniers jours, principalement au Kazakhstan, et en Russie, ont annoncé les autorités respectives.